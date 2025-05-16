На востоке Калининградской области ночью выпал снег (фото)

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В пос. Краснолесье и Озёрском районе ночью 16 мая выпал снег. Фотографии заснеженной Виштынецкой возвышенности опубликовала жительница Краснолесья ВКонтакте, видео снегопада с веб-камеры в Озёрском районе разместил телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Прошедшая ночь под влиянием циклона принесла нам целый комплекс явлений: на западе — обильные дожди и усиление ветра до 13-16 м/с, на востоке — мокрый снег, на севере (Советск) температура в срок опускалась до +0,9°С. Холодный май не перестает удивлять», — отметили в телеграм-канале метеолюбителей.

Ранее синоптики предупредили о высокой вероятности выпадения мокрого снега на востоке региона.
Фото: Люба Сутягина

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