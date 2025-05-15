Арест автопарка убедил калининградскую фирму рассчитаться с иркутскими партнерами

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Арест автопарка побудил строительную фирму, зарегистрированную в Калининградской области, рассчитаться с партнерами из Иркутска за оказанные услуги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Иркутский перевозчик добросовестно выполнил обязательства по доставке вверенных ему калининградской строительной фирмой грузов. Однако услуги не были оплачены, и исполнителю пришлось обращаться в суд. Суд постановил взыскать со строительной фирмы основной долг по договору и неустойку — всего 1,7 млн рублей. Приставы установили, что в собственности у строительной фирмы находятся более 40 транспортных средств. В отношении автопарка был вынесен запрет регистрационных действий. Также в качестве обеспечительной меры судебные приставы наложили арест на счета организации.

Утратив возможность полноценно распоряжаться деньгами и движимым имуществом, руководство строительной фирмы перечислило всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Но ограничения были сняты только после оплаты исполнительского сбора 122 тысячи рублей, вынесенного за неисполнение требований в установленные законом сроки. Денежные средства перечислены организации-взыскателю. Права компании из Сибири восстановлены.

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