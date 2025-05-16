В Калининграде на улице Гайдара планируют обустроить спортивную площадку

На улице Гайдара 17-27 в Калининграде планируется обустройство спортивной площадки. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена договора — 3 480 605,35 руб. Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчиком является МАУ «Молодёжный центр».
Работы необходимо выполнить в течение 45 дней с даты заключения договора, итоги аукциона подведут 29 мая.Ранее на выполнение работ по изготовлению и монтажу пяти комплектов спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок выделили 60 млн рублей. Доставку и монтаж комплектов должны осуществить в том числе на ул.Гайдара, д. 17-27. В один комплект входит перечень спортивно-технологического оборудования: уличные тренажеры «жим ногами», «жим от груди», комплект для воркаута, ограждение 32×19 м с футбольными воротами, баскетбольными стойками и стойками для волейбола с сеткой, а также трибуна на 25 мест.