В Калининграде на улице Гайдара планируют обустроить спортивную площадку

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На улице Гайдара 17-27 в Калининграде планируется обустройство спортивной площадки. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 3 480 605,35 руб. Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчиком является МАУ «Молодёжный центр».

Работы необходимо выполнить в течение 45 дней с даты заключения договора, итоги аукциона подведут 29 мая.

Ранее на выполнение работ по изготовлению и монтажу пяти комплектов спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок выделили 60 млн рублей. Доставку и монтаж комплектов должны осуществить в том числе на ул.Гайдара, д. 17-27. В один комплект входит перечень спортивно-технологического оборудования: уличные тренажеры «жим ногами», «жим от груди», комплект для воркаута, ограждение 32×19 м с футбольными воротами, баскетбольными стойками и стойками для волейбола с сеткой, а также трибуна на 25 мест.

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