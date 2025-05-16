Погода в Калининградской области 16 мая

Днём в пятницу, 16 мая, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер северный, 5 м/с. Вероятность осадков — 94%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +12°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +6°C, днём +9°C, вечером +7°C. Влажность составит 87%, давление — 752 мм.