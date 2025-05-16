Продажи Янтарного комбината на аукционах увеличились на 19% в 2025 году

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На Калининградском янтарном комбинате Ростеха в 2025 году в рамках аукционов для российских компаний выросли продажи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Отмечается, что такой рост связан с переходом торгов в онлайн-режим. Переход с очного на электронный формат произошел в этом году. По итогам трех дистанционных аукционов 36 компаний купили 12,6 тонн сырья, что составило 98% от выставленного на торги объема. Продажи на очных аукционах в 2024 году не превышали 79%.

«Проведение аукционов — это часть прозрачной торгово-сбытовой политики комбината, один из легальных способов приобретения солнечного камня и одновременно удобный инструмент для участников. Появление в 2015 году торгов предоставило всем российским переработчикам, 90% из которых базируются в Калининградской области, одинаковые условия приобретения легального сырья. На аукционы выставляется весь ассортимент добываемого янтаря. Лоты формируются с учетом анализа потребностей переработчиков и могут быть от килограмма до нескольких тонн. В течение десяти лет аукционы проводились очно. Развитие технологий позволило с этого года перевести торги в электронный формат», — рассказал руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

Сейчас, по информации пресс-службы, весь добываемый янтарь реализуется комбинатом только через открытые конкурсные торговые процедуры. «Легальными способами приобретения сырья являются ежедневные биржевые торги на площадке АО „Восточная биржа им. В.В. Николаева“ и аукционы для российских переработчиков, которые теперь проводятся онлайн. Напрямую с покупателями сырца предприятие не работает. Единственным исключением стал прямой контракт с Ассоциацией „Кластер янтарной промышленности Калининградской области“, инициированный властями региона и предполагающий стопроцентную переработку приобретенного сырья на территории РФ», — подчеркнули в пресс-релизе.

Ближайший аукцион для переработчиков янтаря пройдет 9 июня. На торги выставляются 94 лота общим весом 2,2 тонны. Всего на этот год запланированы 11 аукционов. В очном формате состоится только аукцион по продаже редкого янтаря.


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