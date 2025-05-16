ФСБ задержала двоих калининградцев по подозрению в содействии террористам (видео)

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В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, подозреваемых в содействии террористической деятельности. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области, фигуранты являются жителями региона.

В отношении мужчин 1963 и 2000 годов рождения возбуждены дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.205.1 УК «Содействие террористической деятельности». Последний подозревается также в содействии диверсионной деятельности (ч.3 ст.281.1 УК РФ).

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, которым по заданию неустановленного представителя запрещенной в Российской Федерации террористической организации осуществлена фотосъемка стратегически важных объектов на территории Калининградской области для последующей подготовки и реализации диверсионно-террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», — комментирует пресс-служба задержание мужчины 2000 года рождения.

Видео: УФСБ по Калининградской области 

Второй калининградец, 1963 года рождения, осуществлял «фотосъемку стратегически важных объектов на территории Калининградской области на пути следования колонны военной техники для дальнейшей передачи неустановленному представителю иностранной организации, действующей под контролем украинских спецслужб». За совершение преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Видео: УФСБ по Калининградской области 

Сейчас оба фигуранта задержаны, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали совершению указанной противоправной деятельности.


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