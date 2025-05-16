Облвласти: в Калининграде впервые принято решение о дисквалификации главы УК

В Калининградской области впервые принято решение о дисквалификации директора управляющей компании на основании протокола регионального минконтроля. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В ноябре 2024 года министерство проверило деятельность ООО «Расчетный центр «Эгида-Строй-Инвест». В результате были выявления нарушения обязательных лицензионных требований. В частности, как уточнили в минконтроля, компания не выполнила работы по влагозащите наружных стен многоквартирного дома № 8 на улице Юрия Маточкина в Калининграде, что привело к увлажнению поверхностей стен и образованию плесени в квартире одного из жильцов. Также не была проведена проверка системы вентиляции.

В отношении гендиректора «Эгида-Строй-Инвест» был составлен и передан мировому судье протокол об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дела генеральный директор признан виновным, ему назначено наказание в виде дисквалификации — лишения права занимать руководящие должности в любой компании, а также запрета на вход в совет директоров юридического лица. Решение не вступило в законную силу.

В ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что директор в настоящее время находится на больничном, а секретарь не может давать комментарии, поскольку не в курсе ситуации.

Напомним, в марте глава минконтроля области Денис Белозеров сообщил, что три управляющие компании в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей находятся на особом контроле его ведомства. Среди них названы и ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест», а также ООО «УК «Светлый Дом» и ООО «Дом Плюс».