Дятлова: «День города будет иметь патриотическую направленность»

В Калининграде День города в этом году будет иметь патриотический уклон. О том, когда состоится праздник, и почему для него не будут дополнительно украшать город, в пятницу, 16 мая, в ходе прямого эфира рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы и в этом году будем отмечать День города Калининграда, который состоится 4, 5 и 6 июля, — сообщила Дятлова. — Напомню, что этот год объявлен президентом годом защитника Отечества. Мы только что отметили 9 мая. Для нас и для нашей страны 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — это большой праздник».

Плакаты, флаги и баннеры, которые были размещены в городе к 9 мая, по словам Дятловой, снимать пока не планируют.

«Вполне возможно, что мы оставим их до Дня города, — продолжила глава администрации. — Частично мы заменим их к 12 июня — это тоже большой наш праздник. День города тоже будет посвящён памяти героев Отечества, прославлению военных и трудовых подвигов ветеранов войны».

Среди мероприятий, как добавила, Дятлова, заявлены праздничные концерты, спортивные соревнования «на призы героев», тематические площадки откроются на Летнем и Верхнем озёрах, а также в ЦПКиО.

«День города будет, но он будет иметь патриотическую направленность», — заключила Дятлова.