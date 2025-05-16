«Балтика» получила лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» получила лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы футбольного клуба Александр Строк.

«Мы — в РПЛ! Теперь не только официально, но и формально. Комиссия по лицензированию РФС приняла решение о выдаче футбольному клубу „Балтика“ лицензии РФС-1, дающую право выступить в турнире Мир Российской Премьер-Лиги», — написал Строк.