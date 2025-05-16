Власти Калининграда ищут подрядчика, который благоустроит территорию у Летнего озера

Власти Калининграда ищут подрядчика, который благоустроит территорию у Летнего озера
Фото пресс-службы горадминистрации
Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда ищут подрядчика, который займется благоустройством территории «сиреневого сквера» на Летнем озере. Информация о проведении соответствующего аукциона размещено на портале госзакупок.

Максимальная цена лота «Выполнение работ по благоустройству территории,прилегающей к озеру Летнее в г. Калининграде» составляет 5 588 915,62 руб. До 30 июля подрядчику предстоит обустроить деревянные тропинки, установить скамейки и урны. Заявки принимаются до 23 мая, победителя определят 27 мая. 

Напомним, в марте стало известно, что власти Калининграда планируют продолжить создание сиреневого сквера на берегу Летнего озера. На выполнение работ по посадке и уходу за кустарниками было выделено 1 784 984 рубля. 

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