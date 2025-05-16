Власти Зеленоградска договорились о снижении платы за посещение туалетов

Власти Зеленоградского округа договорились о снижении платы за посещение туалетов в городе. Об этом во время прямого эфира заявил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.
По словам чиновника, предприниматели показали ему расчёт себестоимости одного посещения туалета. Она составляет 40-45 рублей в зависимости от месторасположения. Зимой работа туалетов нерентабельна.
«Нам удалось достигнуть договорённости с нашими предпринимателями о снижении стоимости посещения [туалета], возврата её опять к 50-ти рублям. Это удалось договориться с предпринимателями 14-ти стационарных туалетов», — рассказал сити-менеджер.Во время того же прямого эфира Кошевой рассказал, что в 2025 году бюджет района пополнится на 50 млн рублей от туристического налога. По его словам, часть этих средств пойдёт на организацию двукратного вывоза мусора с территории города. Оставшиеся средства планируют потратить на два бесплатных туалета.