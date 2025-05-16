Власти Зеленоградска договорились о снижении платы за посещение туалетов

Все новости по теме: Муниципалитеты

Власти Зеленоградского округа договорились о снижении платы за посещение туалетов в городе. Об этом во время прямого эфира заявил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

По словам чиновника, предприниматели показали ему расчёт себестоимости одного посещения туалета. Она составляет 40-45 рублей в зависимости от месторасположения. Зимой работа туалетов нерентабельна.

«Нам удалось достигнуть договорённости с нашими предпринимателями о снижении стоимости посещения [туалета], возврата её опять к 50-ти рублям. Это удалось договориться с предпринимателями 14-ти стационарных туалетов», — рассказал сити-менеджер.

Во время того же прямого эфира Кошевой рассказал, что в 2025 году бюджет района пополнится на 50 млн рублей от туристического налога. По его словам, часть этих средств пойдёт на организацию двукратного вывоза мусора с территории города. Оставшиеся средства планируют потратить на два бесплатных туалета.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter