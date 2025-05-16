В 2025 году калининградские приставы выдворили из России 67 иностранцев

Все новости по теме: Миграционный вопрос

В 2025 году калининградские приставы выдворили из России 67 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что на неделе с 12 по 16 мая калининградские приставы выдворили шесть нелегалов. Мигрантов доставили до воздушного пункта пропуска через государственную границу для дальнейшей переправки на родину. Депортация производится по решению суда.

«Всего с начала 2025 года сотрудники калининградского УФССП исполнили 67 таких исполнительных документов. Как правило, судебный орган принимает решение о выдворении иностранцев ввиду нарушения порядка пребывания на территории Российской Федерации или правил трудовой деятельности. В этом году из Калининградской области граждане были выдворены в том числе в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Азербайджан», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter