В 2025 году калининградские приставы выдворили из России 67 иностранцев

В 2025 году калининградские приставы выдворили из России 67 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что на неделе с 12 по 16 мая калининградские приставы выдворили шесть нелегалов. Мигрантов доставили до воздушного пункта пропуска через государственную границу для дальнейшей переправки на родину. Депортация производится по решению суда.

«Всего с начала 2025 года сотрудники калининградского УФССП исполнили 67 таких исполнительных документов. Как правило, судебный орган принимает решение о выдворении иностранцев ввиду нарушения порядка пребывания на территории Российской Федерации или правил трудовой деятельности. В этом году из Калининградской области граждане были выдворены в том числе в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Азербайджан», — говорится в сообщении.