Киберполиция предупредила школьников о новой схеме обмана от мошенников

Все новости по теме: Криминал

Мошенники начали применять новую схему обмана школьников, выдавая себя за учителей. Об этом сообщило УБК МВД России в своём телеграм-канале.

«Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала „Госуслуги“, после чего мошенническая атака продолжается», — говорится в сообщении киберполиции. Ведомство также рекомендовало никому не сообщать коды по телефону.

УБК МВД России также привело в качестве примера видеозапись. На ней злоумышленник по телефону представляется завучем школы и требует от школьника назвать ему код якобы для подтверждения электронного журнала. Сначала подросток называет неверные цифры, а затем говорит: «Что ни день, то новые завучи».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter