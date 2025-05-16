Киберполиция предупредила школьников о новой схеме обмана от мошенников

Мошенники начали применять новую схему обмана школьников, выдавая себя за учителей. Об этом сообщило УБК МВД России в своём телеграм-канале.

«Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала „Госуслуги“, после чего мошенническая атака продолжается», — говорится в сообщении киберполиции. Ведомство также рекомендовало никому не сообщать коды по телефону.

УБК МВД России также привело в качестве примера видеозапись. На ней злоумышленник по телефону представляется завучем школы и требует от школьника назвать ему код якобы для подтверждения электронного журнала. Сначала подросток называет неверные цифры, а затем говорит: «Что ни день, то новые завучи».