Погода в Калининградской области 17 мая

Днём в субботу, 17 мая, в Калининграде ожидается облачная погода, умеренный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 752 мм, ветер северный, северо-западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 95%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +8°C, на востоке области +10°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +7,2°C, днём +8,8°C, вечером +8,3°C. Влажность составит 87%, давление — 754 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «в течение дня преимущественно пасмурно, после полудня в Калининграде и области ожидаются повсеместные дожди, временами сильные. Осадки постепенно ослабнут и прекратятся лишь вечером (~19-21ч). Днем по области +6...+9°С. В общем, без зонта сегодня на улицу лучше не выходить, а одеваться стоит потеплее...»