Приставы арестовали недвижимость предприятия в Черняховске, задолжавшего 36 млн

Приставы арестовали недвижимость предприятия в Черняховске, задолжавшего 36 млн
Фото пресс-службы регионального УФССП
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Сотрудники регионального УФССП наложили арест на залоговое имущество организации, осуществляющей деятельность в Черняховске. Предприятие по производству продуктов мукомольной промышленности накопило долг по кредиту 36 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Руководство организации-должника в течение длительного времени уклонялось от исполнения требований и препятствовало в обращении взыскания на имущество организации. Для входа на территорию предприятия пришлось задействовать силовой блок калининградского управления службы судебных приставов. В результате был наложен арест на шесть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию: земельный участок, цех, складские помещения, элеваторы.

Если организация не погасит полностью кредиторскую задолженность, далее последует реализация имущества на торгах.

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