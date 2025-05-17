Облвласти: здание школы на Благовещенской в Калининграде введено в эксплуатацию (фото)

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Новое здание общеобразовательной школы по улице Благовещенской в Калининграде ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает областное министерство градостроительной политики на своей странице «ВКонтакте».

«В здании предусмотрены помещения для 1150 учащихся! В школе будет 46 классов по 25 человек, что позволит обеспечить качественное обучение и комфортное пребывание каждому ученику. Начальное общее образование (1-4 классы) — 17 классов, 425 учащихся. Основное общее образование (5-9 классы) — 25 классов, 625 учащихся.
Среднее общее образование (10-11 классы) — 4 класса, 100 учащихся», — уточнили в министерстве.

Напомним, школу на улице Благовещенской в Калининграде власти намерены открыть 1 сентября 2025 года. Новый корпус сможет принять детей из микрорайона Аксакова и Суздальской, из жилого комплекса «Лидино», а также из района улицы Артиллерийской, где находится первый корпус школы № 58. На строительство нового корпуса было потрачено 2,4 млрд рублей, технадзор там проводил директор школы Александр Ерохин.

Фото министерства градостроительной политики области.

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