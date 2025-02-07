Горвласти назвали точную дату открытия школы на ул. Благовещенской (фото)

Школу на улице Благовещенской в Калининграде намерены открыть 1 сентября 2025 года. Дату открытия в пятницу, 7 февраля озвучили министр образования региона Светлана Трусенёва и глава горадминистрации Елена Дятлова.

По словам Дятловой, новый корпус школы, рассчитанный на 1150 мест, сможет принять детей из микрорайона Аксакова и Суздальской, из жилого комплекса «Лидино», а также из района улицы Артиллерийской, где находится первый корпус школы № 58.

Дятлова напомнила, что на строительство нового корпуса было потрачено 2,4 млрд рублей, и технадзор там проводил директор школы Александр Ерохин.

«Школа развивает детей, поэтому тут и библиотечное пространство, и коворкинги, и места, где могут собираться дети и родители, актовые залы, бассейны, спортивные залы. Мы сегодня, кроме организации учебного процесса, в каждой школе открываем музеи, спортивные школы, театральные студии, и всё это будет присутствовать в этой школе», — сообщила Дятлова.

Также глава горадминистрации рассказала, что к 1 сентября откроется новый автобусный маршрут, который свяжет школу на улице Благовещенской с улицей Артиллерийской. Елена Дятлова напомнила, что с 1 сентября начнёт полноценную работу школа № 11 в Чкаловске и школа № 12, в которой проходил капитальный ремонт. Более того, оба учебных заведения 1 июня смогут принять детские пришкольные лагеря.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию «до конца 2025 года».

Школа строится рядом с микрорайоном «Русская Европа» с августа 2023 года. Завершить работы компания «Мегаполис» депутата областного заксобрания Евгения Морозова должна была в октябре 2024 года. Однако в августе областная прокуратура сообщила, что подрядчик отстаёт от графика. В связи с этим ведомство вносило представления заказчику и в администрацию городского округа. По результатам их рассмотрения темпы работ, как сообщалось, были активизированы, количество рабочих на объекте — увеличено.