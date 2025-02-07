Горвласти назвали точную дату открытия школы на ул. Благовещенской (фото)

Горвласти назвали точную дату открытия школы на ул. Благовещенской (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Школу на улице Благовещенской в Калининграде намерены открыть 1 сентября 2025 года. Дату открытия в пятницу, 7 февраля озвучили министр образования региона Светлана Трусенёва и глава горадминистрации Елена Дятлова.

По словам Дятловой, новый корпус школы, рассчитанный на 1150 мест, сможет принять детей из микрорайона Аксакова и Суздальской, из жилого комплекса «Лидино», а также из района улицы Артиллерийской, где находится первый корпус школы № 58.

Дятлова напомнила, что на строительство нового корпуса было потрачено 2,4 млрд рублей, и технадзор там проводил директор школы Александр Ерохин.

«Школа развивает детей, поэтому тут и библиотечное пространство, и коворкинги, и места, где могут собираться дети и родители, актовые залы, бассейны, спортивные залы. Мы сегодня, кроме организации учебного процесса, в каждой школе открываем музеи, спортивные школы, театральные студии, и всё это будет присутствовать в этой школе», — сообщила Дятлова.

Также глава горадминистрации рассказала, что к 1 сентября откроется новый автобусный маршрут, который свяжет школу на улице Благовещенской с улицей Артиллерийской. Елена Дятлова напомнила, что с 1 сентября начнёт полноценную работу школа № 11 в Чкаловске и школа № 12, в которой проходил капитальный ремонт. Более того, оба учебных заведения 1 июня смогут принять детские пришкольные лагеря.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию «до конца 2025 года».

Школа строится рядом с микрорайоном «Русская Европа» с августа 2023 года. Завершить работы компания «Мегаполис» депутата областного заксобрания Евгения Морозова должна была в октябре 2024 года. Однако в августе областная прокуратура сообщила, что подрядчик отстаёт от графика. В связи с этим ведомство вносило представления заказчику и в администрацию городского округа. По результатам их рассмотрения темпы работ, как сообщалось, были активизированы, количество рабочих на объекте — увеличено.

В конце июля 2023 года правительство региона оценило стоимость строительства школы в 1,26 млрд рублей. При этом в постановлении городской администрации от 13 марта того же года в ценах 2024 года работы оценивались в 2,5 млрд рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter