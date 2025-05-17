Метеорологи: потепление в Калининградской области продлится всего два дня

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Калининградскую область ожидает кратковременная «передышка» от осадков и непродолжительное потепление. Однако затем в регионе вновь похолодает. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области.

«Во вторник и среду — долгожданное майское тепло! Циклоническая система отойдёт на восток, а мы окажемся под влиянием гребня антициклона<...>, воздух может прогреться до +17...+20°С. А вот далее...снова холод. <...>во второй половине грядущей недели может похолодать до ~+10...+16°С днем, некоторые модели не исключают и ночные заморозки по области!» — отмечается в сообщении.

Очередной циклон, который, по прогнозам, установится над Прибалтикой, также повысит вероятность периодических осадков. «В последних числах мая „мелькают“ короткие выносы тепла, но об этом ещё рано говорить», — констатируют метеорологи-любители.

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