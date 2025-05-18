Погода в Калининградской области 18 мая

Днём в воскресенье, 18 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +13°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление пониженное — 754 мм рт. ст.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +6°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +13°С, ночью +3°С, возможны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, вечером туман, без осадков. Температура утром +8°С, днём +12°С, вечером +10°С. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. Влажность днём — 70%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 18 мая днем в регионе ожидается до +9...+13°C, облачно с прояснениями, вероятны локальные кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с).

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 1,5 м.