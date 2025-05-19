Погода в Калининградской области 19 мая

Днём в понедельник, 19 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. Максимальная температура воздуха составит +13°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 756 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +10°С, ночью +6°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +14°С, ночью +4°С. На всей территории региона в течение суток возможны слабые дожди.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник будет пасмурно, также возможны осадки. Температура утром +9,4°С, днём +12,2°С, вечером +10,1°С. Атмосферное давление — до 759 мм рт. ст. Влажность — до 92%.Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 19 мая «днем +10...+13°C (местами до +14...+15°C), облачно/облачно с прояснениями и временами ожидаются слабые/умеренные дожди (преимущественно в центральной, восточной части региона). После заката должно проясниться, осадки прекратятся. Ветер ночью и утром западный/юго-западный, слабый (2-5 м/с), днем и вечером северо-западный, умеренный (4-8 м/с)».