Опрос: каждый третий школьник Калининграда проведёт летние каникулы дома

Каждый третий родитель из Калининграда (33%) заявил, что его ребёнок- школьник проведёт летние каникулы в 2025 году дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

26% родителей отправят своих детей на дачу, у 13% ребёнок уедет в детский лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, 2% — за границу.

«Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан», — говорится в результатах исследования.

Дети 2% респондентов будут посещать школьные лагеря. 5% пока что не решили, где их ребёнок проведёт это лето.