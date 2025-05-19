Опрос: каждый третий школьник Калининграда проведёт летние каникулы дома

Все новости по теме: Жизнь детей

Каждый третий родитель из Калининграда (33%) заявил, что его ребёнок- школьник проведёт летние каникулы в 2025 году дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

26% родителей отправят своих детей на дачу, у 13% ребёнок уедет в детский лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, 2% — за границу.

«Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан», — говорится в результатах исследования.

Дети 2% респондентов будут посещать школьные лагеря. 5% пока что не решили, где их ребёнок проведёт это лето.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter