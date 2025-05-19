Немного тепла и волна похолодания: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни погода в Калининграде и области будет переменчивой. После небольшого перерыва на тепло регион накроет волна очередного похолодания. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём +10...+13°C (местами до +14...+15°C), облачно с прояснениями и временами ожидаются умеренные дожди (преимущественно в центральной и восточной частях региона). После заката должно проясниться, осадки прекратятся. Ветер ночью и утром западный/юго-западный, слабый (2-5 м/с), днём и вечером северо-западный, умеренный (4-8 м/с).

Во вторник ночью +5...+9°C, малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде +15...+18°C, по области до +18...+20°C, в прибрежной зоне +13...+15°C, малооблачно и без осадков. Ветер ночью северо-западный, слабый (3-5 м/с), с утра до вечера преимущественно западный, умеренный (4-9 м/с).

В среду ночью +4...+8°C, малооблачно и без осадков (местами возможен туман). Днём в Калининграде и области до +19...+21°C, на побережье +15...+18°C, переменная облачность и во второй половине дня не исключены локальные дожди/ливни, есть вероятность гроз. Ветер преимущественно юго-западный (вечером переменный на западный), ночью слабый (2-5 м/с), днём умеренный (4-8 м/с), при осадках порывистый.

В четверг температура может понизиться до +15...+18°C. «После четверга высока вероятность понижения дневных температур до +13...+16°C, ночью до +3...+6°C, на уровне почвы по-прежнему нельзя исключать слабых заморозков! Осадки во второй половине грядущей недели скорее будут носить локальный и кратковременный характер», — отмечают синоптики. Следующее потепление, как ожидается, придёт не раньше последних чисел мая.