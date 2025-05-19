На оборудование для детских и спортивных площадок Калининграда выделяют 28 млн

В Калининграде планируют заменить оборудование и покрытие из резиновой крошки на нескольких детских и спортивных площадках. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Калининградская служба заказчика». Работы необходимо выполнить в сквере на ул. Соммера — ул. Рокоссовского, в районе дома № 35 на ул. Артиллерийская; на территории озера Поплавок, на ул. Портовой, 27, в сквере на пересечении ул. Гаражной, Юношеской и Горького.

На замену оборудования и покрытия выделяют 28 112 954 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.