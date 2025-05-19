На участке трассы А-229 планируют приостановить движение (фото)

Все новости по теме: Транспортные проблемы

С 23:30 до 00:00 5 июня и с 00:30 до 01:00 6 июня будет приостановлено движение на участке автомобильной дороги А-229 «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой». Речь идёт об участке вблизи посёлка Солдатово Гвардейского округа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Уточняется, что ограничение движения связано с работами по монтажу пролётного строения пешеходного моста. На время работ будет организован объезд участка производства работ через автодорогу «Гвардейск — Истровка» и Гвардейск согласно схеме.

682ae724669df144420911-2.jpg

Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, что строительство надземного пешеходного перехода на 40-м км федеральной дороги А-229 началось в октябре 2024 года. Предполагается, что он будет представлять собой каркасную конструкцию высотой более 5 м с металлическим пролётным строением, остеклением из поликарбоната и лестничными сходами по обеим сторонам проезжей части. Для маломобильных граждан планируют сделать лифты. Также подрядчику предстоит смонтировать линии искусственного освещения, частично расширить дорогу, обустроить две новые автобусные остановки с павильонами для ожидания транспорта. Кроме того, предусмотрено строительство тротуаров для удобного подхода ко всем будущим элементам инфраструктуры пешеходного перехода. Новый переход планируется открыть для жителей в октябре 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter