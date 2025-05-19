На участке трассы А-229 планируют приостановить движение (фото)

С 23:30 до 00:00 5 июня и с 00:30 до 01:00 6 июня будет приостановлено движение на участке автомобильной дороги А-229 «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой». Речь идёт об участке вблизи посёлка Солдатово Гвардейского округа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Уточняется, что ограничение движения связано с работами по монтажу пролётного строения пешеходного моста. На время работ будет организован объезд участка производства работ через автодорогу «Гвардейск — Истровка» и Гвардейск согласно схеме.





Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, что строительство надземного пешеходного перехода на 40-м км федеральной дороги А-229 началось в октябре 2024 года. Предполагается, что он будет представлять собой каркасную конструкцию высотой более 5 м с металлическим пролётным строением, остеклением из поликарбоната и лестничными сходами по обеим сторонам проезжей части. Для маломобильных граждан планируют сделать лифты. Также подрядчику предстоит смонтировать линии искусственного освещения, частично расширить дорогу, обустроить две новые автобусные остановки с павильонами для ожидания транспорта. Кроме того, предусмотрено строительство тротуаров для удобного подхода ко всем будущим элементам инфраструктуры пешеходного перехода. Новый переход планируется открыть для жителей в октябре 2025 года.