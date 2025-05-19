В минстрое Калининградской области прокомментировали цены на цемент

Высокие цены на цемент в Калининградской области вызваны стоимостью транспортировки продукции и сложностями логистики. Об этом сообщили представители регионального минстроя в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На высокую стоимость строительного материала пожаловался один из посетителей страницы. «Цемент 600 рублей за 25 кг», — написал он.

«Калининградская область относится к регионам с высокой стоимостью транспортировки продукции и сложностями логистики. Это напрямую влияет на уровень отпускных цен. На территории России действует свободное ценообразование. Оптовые и розничные цены на товары, работы, услуги не подлежат государственному регулированию, цены и торговые наценки на реализуемую продукцию устанавливаются организациями самостоятельно в зависимости от спроса и предложения», — прокомментировали в минстрое.





Там также напомнили о том, что контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере розничной торговли непродовольственными товарами осуществляет Федеральная антимонопольная служба, и посоветовали отправить жалобу через сайт ФАС.