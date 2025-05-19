Власти ищут компанию, готовую собрать фильтрат с полигона у Балтийского шоссе

На сбор и первичную очистку фильтрата с рекультивированного в 2018 году полигона ТБО, расположенного у Балтийского шоссе (район микрорайона Александра Космодемьянского, земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:111201:68 и 39:15:111201:291), выделяют более 408 млн рублей. В публикации на сайте Госзакупок сообщается, что очищенный фильтрат подрядчику предстоит удалить в систему канализации или в водные объекты «при соблюдении гигиенических нормативов».
Напомним, что фильтрат, выделяемый свалкой в поселке Александра Космодемьянского в сентябре 2019 года обнаружили экологи из организации «Зеленый фонд», они же обратились надзорные органы. Городские власти отмечали, что претензии по проекту к ним не вполне обоснованы, потому что в проект вносились корректировки без согласования с ними после передачи полномочий областному правительству.В апреле 2023 года апелляционный и Кассационный суды подтвердили законность сброса фильтрата со свалки в поселке имени Александра Космодемьянского в систему водоотведения. С расширенным комментарием по поводу этого решения выступило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. В пресс-службе министерства напомнили, что рекультивации крупнейшей регионе свалки проходила «под пристальным вниманием экологов и жителей».