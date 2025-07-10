Дятлова: на полигоне у Балтийского шоссе нужно строить систему сбора фильтрата

На бывшем полигоне ТБО у Балтийского шоссе необходимо построить систему сбора и удаления фильтрата. Такое мнение высказала глава городской администрации Елена Дятлова во время выезда в мкр. Космодемьянского.

«Образуемый фильтрат планируется аккумулировать в специальных резервуарах, откуда по трубопроводу его направят на локальные очистные сооружения, а после очистки жидкость также по трубам уйдёт в канализацию, оставшиеся отложения автотранспортом будут вывозить на утилизацию», — пояснила сити-менеджер. Сейчас подрядчик устанавливает бытовки и монтирует систему видеонаблюдения. Принять работы планируют следующим летом.

«Проект для города дорогой, свыше 400 млн рублей, но речь о сохранении природы и санитарном благополучии наших жителей, поэтому это не та статья расходов, на которой можно было бы экономить», — добавила Дятлова.

Напомним, что фильтрат, выделяемый свалкой в поселке Александра Космодемьянского в сентябре 2019 года обнаружили экологи из организации «Зеленый фонд», они же обратились надзорные органы. Городские власти отмечали, что претензии по проекту к ним не вполне обоснованы, потому что в проект вносились корректировки без согласования с ними после передачи полномочий областному правительству.

В апреле 2023 года апелляционный и Кассационный суды подтвердили законность сброса фильтрата со свалки в поселке имени Александра Космодемьянского в систему водоотведения. С расширенным комментарием по поводу этого решения выступило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. В пресс-службе министерства напомнили, что рекультивации крупнейшей регионе свалки проходила «под пристальным вниманием экологов и жителей».

В мае 2025 года стало известно, что власти ищут компанию, готовую собрать фильтрат с полигона у Балтийского шоссе. На это было выделено свыше 408 млн руб.