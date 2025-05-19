Власти Зеленоградска рассказали, сколько пляжей будет работать летом

Летом 2025 года в Зеленоградском округе, по информации властей, будут работать девять пляжей. Подготовку к летнему сезону обсудили на аппаратном совещании в администрации муниципалитета, пишет газета «Волна».

30 мая в Зеленоградске, как сообщается, будет работать региональная комиссия по проверке готовности муниципальных пляжей к купальному сезону. К лету готовятся пляжи «Малиновка» (350 м), «Гнездо» (400 м), «Резиденция» (400 м), «Гагарина» (900 м), «Нептун» (400 м), «Центральный» (300 м), «Роза ветров» (500 м), «Лесной (550 м) и пляж в посёлке Куликово (400 м).

В прошлом году пляжи «Резиденция» и «Гнездо» прошли классификацию в соответствии с правилами, утверждёнными приказом федерального Агентства по туризму, и получили 1-ю категорию — «Синий флаг». Пляжи «Малиновка», «Роза ветров» и «Лесной» получили высшую категорию в 2023 году. В текущем году планируют аттестовать пляж «Нептун».