В Калининграде за кинотеатром «Киноленд» демонтировали детскую площадку

В Калининграде за кинотеатром «Киноленд» демонтировали детскую площадку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Московском районе Калининграда, за кинотеатром «Киноленд» демонтировали детскую площадку. Снос заинтересовал одного из жителей, который решил поинтересоваться в официальном паблике горадминистрации, почему игровое оборудование «режут и ломают».

«Оборудование с детской игровой площадки демонтировано на основании экспертизы по безопасности игровых площадок о ее несоответствии требованиям безопасности, — ответил на реплику представитель мэрии. — Демонтаж выполнен по заданию МКУ „КСЗ“ силами подрядной организации ООО „Бриар“. По факту доведения финансирования будет осуществлена закупка путем электронного аукциона согласно требованиям».

В пресс-службе администрации «Новому Калининграду» также пояснили, что площадка за кинотеатром эксплуатировалась более десяти лет и «пришла в негодность».

«Мы намерены поставить там новую площадку», — добавили в мэрии.

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