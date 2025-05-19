В КЖД сообщили о росте числа несанкционированных выходов на пути

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В Калининградской области участились несанкционированные выходы людей на пути вне оборудованных пешеходных переходов. С начала мая машинисты поездов были вынуждены десять раз применить режим экстренного торможения, чтобы предотвратить наезды на людей, сообщили в КЖД.

«Только за сутки 16 мая произошло четыре экстренных торможения на станциях Пионерский курорт и Ладушкин, участках Шиповка — Балтийск и Шиповка — Лесное. Всего же с начала 2025 года машинистам пришлось 27 раз останавливать поезда. Для сравнения: в январе-мае 2024 года было зафиксировано 17 таких происшествий», — говорится в сообщении.

С 1 мая на Калининградской железной дороге проходит профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!», в рамках которой проводятся совместные с транспортной полицией и общественными инспекторами рейды по выявлению и предотвращению несанкционированного выхода граждан, особенно несовершеннолетних, на пути. Сотрудники магистрали настоятельно призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и переходить пути в строго установленных местах.

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