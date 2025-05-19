В Калининграде предупредили о перебоях водоснабжения на нескольких улицах (список)

В Калининграде предупредили о перебоях водоснабжения на нескольких улицах (список)
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Калининграде возможны перебои в подаче горячей воды на нескольких улицах. Информация об этом опубликована в телеграм-канале «Калининградтеплосети».

Это связано с работами по очистке резервуаров чистой воды на Центральной водопроводной станции. Их будет проводить региональный «Водоканал». Снижение параметров горячего водоснабжения возможно с 00:00 часов 20 мая до 12:00 часов 23 мая.

«Из-за сниженного давления холодного водоснабжения, в зону пониженных параметров горячего водоснабжения попадают потребители следующих улиц: Авторемонтная, Азовская, Александра Невского, Алябьева; Балтийская, Банковская, Барклая де Толли, Бассейная, Белинского, Беломорская, Белорусская, Брамса, Брусничная, Вагоностроительная, Воздушная, Фёдора Воейкова, Войнич, Гайдара, Виктора Гакуна, Генделя, Генерал-лейтенанта Захарова, Генерала Челнокова, Глазунова, Гоголя, Гончарова, Горького, Госпитальная, Грекова, Димитрова, Дунайская, Добролюбова, Дорожная, Достоевского, Елизаветинская, Желябова, пер. Желябова, Закавказская, Зеленая, Знойная, Зоологическая, Ивана Франко, Калужская, Каменная, Карла Маркса, Каштановая Аллея, Кирова, Колхозная, Коммунальная, Комсомольская, Вали Котика, Космонавта Пацаева, Косогорная, Красная, Красносельская, Кронштадтская, Кропоткина, Кутузова, Ладожская, Лейтенанта Князева, Ленинградская, Леонова, Лермонтова, Лесопарковая, бульвар Франца Лефорта, Лейтенанта Катина, Ломоносова, Лейтенанта Яналова, Юрия Маточкина, Маршала Борзова, Маяковского, Менделеева, проспект Мира, Младшего Лейтенанта Родителева, Молдавская, Молодежная, Молочинского, Москвина, Музыкальная, Мусоргского, Нарвская, Нахимова, Некрасова, Носова, Озёрная, Озерова, Огарёва, Осипенко, Островского, Офицерская. Петра Панина, Павших в Афганистане, Парковая аллея, Первомайская, Полковника Ефремова, проспект Победы, Пугачева, Пушкина, Радистов, Радищева, Рассветная, Ремонтная, Репина, Ростовская, Светлая, Старшего лейтенанта Сибирякова, Советский пр-кт, Согласия, Соколиная, Спортивная, Степана Разина, Талалихина, Тельмана, Тенистая аллея, Тургенева, Туркменская, Ушакова, Виллима Фермора, Фестивальная аллея, Фридриха Энгельса, Харьковская, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Черняховского, Чкалова, Шиллера, Щорса, пер.Щорса, Яблоневая аллея, Янтарная и прилегающие улицы к вышеперечисленным», — говорится в сообщении.

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