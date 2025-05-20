Погода в Калининградской области 20 мая

Во вторник, 20 мая, жители Калининградской области впервые с начала мая смогут почувствовать потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +18°C (ночью температура опустится до +4°C), и осадков не ожидается. Ветер синоптики обещают западный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков ни в одном из муниципалитетов региона. По его данным, в Калининграде днём будет до +19°C.

Восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска дневная температура будет ещё более комфортной — воздух на востоке региона прогреется до +20°C. На побережье традиционно прохладнее всего — там до +13°C.

При этом ночью на море будет теплее, чем в Калининграде и на востоке области. В Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске в это время суток ожидается до +8°C, в Калининграде, Полесске и Мамоново до +4°C, на востоке +6°C, а холоднее всего, по данным синоптиков, в Багратионовске, где ночью будет не выше +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 20 мая самый пессимистический и сильного тепла не обещает.

Утром, по его данным, температура в Калининграде будет в районе +6,5°C, днём она поднимется до +12,5°C, а вечером опустится до +10,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 96% и дневной дождь.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» считают, что температура по области во вторник впервые со 2 мая может подняться до +20°С.

«К сравнению, за апрель в Калининграде температура поднималась выше +20°С на протяжении 7 суток. Пока что за май у нас лишь один день с двадцатиградусной температурой и следующий в Калининграде, судя по всему, ожидается в среду (в Калининграде завтра будет чуть прохладнее чем на востоке ввиду влияния моря и температура может не дотянуть до двадцатиградусной отметки)», — отмечают администраторы сообщества.