Погода в Калининградской области 20 мая

Погода в Калининградской области 20 мая
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Во вторник, 20 мая, жители Калининградской области впервые с начала мая смогут почувствовать потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +18°C (ночью температура опустится до +4°C), и осадков не ожидается. Ветер синоптики обещают западный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков ни в одном из муниципалитетов региона. По его данным, в Калининграде днём будет до +19°C.

Восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска дневная температура будет ещё более комфортной — воздух на востоке региона прогреется до +20°C. На побережье традиционно прохладнее всего — там до +13°C.

При этом ночью на море будет теплее, чем в Калининграде и на востоке области. В Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске в это время суток ожидается до +8°C, в Калининграде, Полесске и Мамоново до +4°C, на востоке +6°C, а холоднее всего, по данным синоптиков, в Багратионовске, где ночью будет не выше +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 20 мая самый пессимистический и сильного тепла не обещает.

Утром, по его данным, температура в Калининграде будет в районе +6,5°C, днём она поднимется до +12,5°C, а вечером опустится до +10,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 96% и дневной дождь.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» считают, что температура по области во вторник впервые со 2 мая может подняться до +20°С.

«К сравнению, за апрель в Калининграде температура поднималась выше +20°С на протяжении 7 суток. Пока что за май у нас лишь один день с двадцатиградусной температурой и следующий в Калининграде, судя по всему, ожидается в среду (в Калининграде завтра будет чуть прохладнее чем на востоке ввиду влияния моря и температура может не дотянуть до двадцатиградусной отметки)», — отмечают администраторы сообщества.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter