139 образцов янтаря передали экспертам для создания эталонной модели

139 образцов янтаря передали экспертам для создания эталонной модели
Фото: Янтарный комбинат
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139 образцов янтаря, добытого в Приморском карьере Калининградской области, передали экспертам для создания эталонной модели. Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано с Российским федеральным центром судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России на XIII Петербургском международном юридическом форуме 19 мая 2025 года.

«В соответствии с подписанным документом Янтарный комбинат передаст отделу минералогической экспертизы Центра судебной экспертизы при Минюсте РФ 139 образцов янтаря. Самоцвет добыт в Приморском карьере Калининградской области и представляет собой все многообразие балтийского камня, которое встречается в наши дни. Образцы послужат эталонной моделью для оценки и проведения экспертизы янтаря», — уточнили в пресс-службе.

«Наше предприятие в течение последних лет ведет большую работу в области систематизации янтаря, — рассказал генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин. — На комбинате действует свой стандарт, который устанавливает основные требования к качественным, весовым и размерным характеристикам. В 2021 году совместно с группой ученых и исследователей мы выпустили классификатор балтийского камня. Следующий шаг — разработка государственного стандарта качества. Надеюсь, что работа, начало которой положено соглашением с Минюстом, ляжет в его основу и позволит исключить разночтения в оценке янтаря».

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