Предложение посуточных квартир в Калининградской области выросло на 41%

Все новости по теме: Недвижимость

В Калининградской области предложение посуточных квартир год к году выросло на 41%. Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито Путешествия».

Отмечается, что выросло и предложение загородных объектов: в Калининградской области их стало больше на 43%. Посуточная аренда загородного дома в среднем обойдётся в 9100 руб., средняя стоимость аренды квартиры в регионе составляет 3300 руб.

Ранее «Коммерсант», ссылаясь на аналитиков сервиса «Циан», писал, что в майские праздники спрос на посуточную аренду жилья в России вырос на 14% в годовом выражении. Рост цен в Калининграде зафиксирован на уровне 20% (до 3,97 тыс. рублей), что стало максимальным показателем.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter