Предложение посуточных квартир в Калининградской области выросло на 41%

В Калининградской области предложение посуточных квартир год к году выросло на 41%. Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито Путешествия».



Отмечается, что выросло и предложение загородных объектов: в Калининградской области их стало больше на 43%. Посуточная аренда загородного дома в среднем обойдётся в 9100 руб., средняя стоимость аренды квартиры в регионе составляет 3300 руб.

Ранее «Коммерсант», ссылаясь на аналитиков сервиса «Циан», писал, что в майские праздники спрос на посуточную аренду жилья в России вырос на 14% в годовом выражении. Рост цен в Калининграде зафиксирован на уровне 20% (до 3,97 тыс. рублей), что стало максимальным показателем.