Горвласти: безопасной езде на электросамокатах обучили более 500 калининградцев

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Более 500 калининградцев освоили правила безопасной езды на электросамокатах в рамках «Школы безопасного вождения электросамокатов для взрослых и учеников старших классов». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Мероприятия, организованные одним из сервисов кикшеринга, проходили с 27 апреля по 17 мая. Эксперты проводили занятия для старшеклассников в формате классных часов. Кроме того, обучение проходило на территории Ростех Арены перед матчами «Балтика» — «Торпедо» и «Балтика» — «Енисей» и на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дню Победы. В течение сезона сервис также продолжит организовывать «Школы вождения» на регулярной основе.

«Наша цель — сделать использование электросамокатов комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения. Мы не только обучаем правилам, но и формируем культуру ответственного использования средств индивидуальной мобильности. В этом году в Калининграде мы уже разместили социальную рекламу о важности соблюдения ПДД на самокатах, приступили к нанесению парковочной разметки для СИМ, а также запланировали проведение еще ряда „Школ безопасного вождения“», — отметили в пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент».


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