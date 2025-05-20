Власти объявили повторный отбор на предоставление грантов в сфере туризма

Областные власти объявили повторный отбор на предоставление грантов для реализации проектов в сфере туризма. Информацию об этом опубликовало региональное министерство по культуре и туризму в своём телеграм-канале.

Гранты и субсидии будут предоставляться из областного бюджета. Их могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели. Средства нужно направить на развитие туристской инфраструктуры и на продвижение событийных мероприятий в сфере туризма.

Конкурсы опубликованы на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по адресу promote.budget.gov.ru/. Отбор будет проходить по четырём направлениям: создание объектов кемпинг-размещения, развитие национальных туристических маршрутов, приобретение туристского оборудования и продвижение событийных мероприятий в сфере туризма.

«Участники конкурса обязаны обеспечить софинансирование из собственных (или привлеченных) средств не менее 50% от стоимости проекта. Максимальная сумма гранта из областного бюджета варьируется от 10 до 20 млн руб. в зависимости от направления. Прием заявок — до 19.06.2025. Все проекты должны быть завершены до конца текущего года!» — говорится в сообщении.