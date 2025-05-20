Исследование выявило, куда чаще всего переезжают жители Калининграда

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Жители Калининграда чаще всего ищут недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске. К такому выводу пришли аналитики компании «МегаФон», изучив обезличенный трафик сайтов по поиску недвижимости в январе-апреле 2025 года.

«Жители Калининграда чаще всего интересуются покупкой и съёмом жилья в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а вот третьим по востребованности городом в этом рейтинге после двух постоянных лидеров стал Смоленск. В топ-5 вошли также Краснодар и Екатеринбург», — говорится в сообщении.

В разрезе каждого отдельно взятого региона прослеживается общая тенденция: в первую очередь жильё всегда ищут в Москве и в самом городе проживания. При этом третье место от региона к региону может отличаться. К примеру, москвичи после родного города и Санкт-Петербурга чаще стремятся в Краснодар, а у петербуржцев на третьем месте после двух столиц расположился Смоленск.

Согласно статистике, поиском жилья мужчины и женщины занимаются практически в равной степени, перевес в сторону мужчин минимальный (51%), но ситуация разнится от региона к региону. К примеру, в Калининграде это чаще мужчины. Самый активный возраст, в котором ищут жильё — 35-45 лет.

При исследовании была изучена статистика поиска недвижимости на тематических сайтах в городах-миллионниках как с учётом запросов самих проживающих в городе, так и без них. Топ-5 оказался неизменным при обоих подходах. Например, Самара занимает третью строчку как с учётом интереса самих самарцев, так и при исключении их из числа пользователей, подбирающих недвижимость в городе.

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