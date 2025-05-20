«Калининградтеплосеть» предупредила о новой схеме мошенничества в ЖКХ

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«Калининградтеплосеть» предупредила о новой схеме мошенничества в ЖКХ. Согласно информации от предприятия, злоумышленники могут рассылать фейковые письма о проверке графика отключений горячей воды. Об этом «Калининградтеплосеть» написала в своём телеграм-канале.

Эти сообщения приходят в мессенджерах или по электронной почте. Их подписывают именем управляющих компаний, муниципальных служб или порталов государственных услуг. В них жителям предлагают перейти по ссылке и узнать о планах на отключение горячей воды. Как пояснило предприятие, переход приводит к установке троянского вируса для перехвата логинов, паролей и банковских данных или доступа к аккаунту пользователя.

«Что делать тем, кто все-таки перешел по ссылке — сменить пароли, отключить автозаполнение в браузере и проверить устройство антивирусом; Напоминаем, графики отключения горячей воды публикуются только на сайтах: администраций муниципальных образований; управляющих компаний и теплоснабжающих организаций; на городских порталах», — говорится в сообщении.

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