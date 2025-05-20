Приставы убедили калининградца вернуть знакомому 1,5 млн рублей долга

Только после вмешательства судебных приставов житель Калининграда вернул крупную сумму, которую занимал у знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец одолжил у знакомого 1,5 млн рублей на три года, заключив договор займа, но обязательств не исполнил и деньги не вернул. В течение года займодавец убеждал его отдать долг, но безуспешно. Пришлось обратиться в суд, который постановил взыскать сумму в полном объеме. В свою очередь судебные приставы арестовали банковские счета должника и вынесли запрет регистрационных действий в отношении его «Фольксвагена» 2013 года выпуска. Также калининградца предупредили, что по истечении срока для добровольного погашения задолженности с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

В итоге должник оперативно перечислил 1,5 млн рублей на депозитный счет отделения. Деньги направлены взыскателю. Ограничения с денег и имущества должника сняты.