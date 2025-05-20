Рособрнадзор хочет ввести устную часть на экзамене по русскому для мигрантов

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Рособрнадзор намерен выдвинуть предложение ввести устную часть в тестирование мигрантов на знание русского языка. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет «Интерфакс».

«И следующим шагом, буквально в ближайшие дни, мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он (мигрант) имя будет свое озвучивать, (...) отвечает на вопросы и ведет диалог, — сказал он. — До конца этого года, в ближайшее время, вводится модель, когда взрослые мигранты, которые и на патент в том числе приезжают, сдают устный экзамен под видеозапись».

Как уточнил Музаев, дети мигрантов в случае неудачного прохождения теста получат право на повторную попытку. «Механизм следующий — если у них не отпало желание все-таки попасть в нашу школу, то в течение трех месяцев за свой счет родители должны обучить ребенка, найти курсы (...). У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают школы информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями. Если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — сказал Музаев, уточнив, что речь идет об административном наказании.

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