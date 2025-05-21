Погода в Калининградской области 21 мая

В среду, 21 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью столбик термометра опустится до +8°С. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с с порывами до 9 м/с, направление — запад — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 755 мм рт. ст. Относительная влажность 57%. Температура воды: 8,2°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 25 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +17°С. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Железнодорожном и Озёрске — до +22°С. На всей территории региона днём возможны умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха достигнет отметки +14,2°С, днём потеплеет до +20,7°С, могут пройти дожди, вечером похолодает до +12,8°С. Влажность — до 82%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Днём кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+22°С. Видимость 4-7 км Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «есть потенциал для развития суперячейковых гроз и опасных конвективных явлений, основной риск — град до 1-3 см, шквалы до 17-22 м/с, выпадение большого количества осадков». Ожидается формирование как изолированных, так и мультиячейковых гроз, которые могут пройти в районе Калининграда около 13-15 часов, к востоку и северу региона грозовые системы дойдут к вечеру (16-18 часов). Осадки и грозы наименее вероятны на побережье и западе области, наибольшая вероятность — в центральной и восточной части региона.