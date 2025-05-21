На устройство тротуаров на ул. Краснооктябрьской выделяют 57 млн рублей

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На устройство тротуаров на ул. Краснооктябрьской выделяют 57 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на устройство тротуаров на ул. Краснооктябрьской порядка 57 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Работы планируют провести на всей протяжённости улицы от Ленинского проспекта до Эпроновской. Объём финансового обеспечения — 56 956 771 рубль. Финансирование рассчитано на два года. В 2025-м рассчитывают освоить 25 990 340 рублей, в 2026-м — 30 966 431 рубль. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

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