Власти Калининграда обещают «в ближайшие дни» заняться выравниванием цен на проезд

Власти Калининграда обещают «в ближайшие дни» заняться выравниванием цен на проезд
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Власти Калининграда намерены в ближайшее время заняться выравниванием льготных цен на проезд в общественном транспорте. О том, что соответствующее поручение получили от главы администрации города Елены Дятловой в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, «Новому Калининграду» сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

Незадолго до комментария Шлыкова глава города Олег Аминов сообщил, что на решение городских властей распространить возможность льготного проезда на маршрутные такси повлияли депутаты горсовета.

«Были обращения граждан о том, что часть этого малолитражного транспорта, маршрутки, не могли применять льготы, а льготы применялись только в больших автобусах. Это было ещё в прошлом году. Мы вот эту тему рассматривали и продвигали с июля, по-моему», — заявил Аминов.

Шлыков в свою очередь заявил, что инициатива исходила непосредственно от главы администрации муниципалитета, а не от депутатов.

«Елена Ивановна [Дятлова] давала нам поручение проработать возможность организации проезда школьников в микроавтобусах не по полной, а по льготной цене, чтобы приравнять проезд в автобусах большого и малого класса к одной стоимости, — сообщил Шлыков. — Мы рассмотрели этот вопрос и подготовили соответствующие изменения в решение городского совета депутатов, потому что это их полномочия. В ближайшие дни мы такое ходатайство направим в горсовет, и эта процедура будет рассмотрена на соответствующей комиссии».

После принятия решения по выравниванию цен, как уверяет Шлыков, в Калининграде «улучшится доступность социальных учреждений». На сегодняшний день, по его словам, в городе «есть маршруты, где ходят только микроавтобусы».

Напомним, что о своём намерении распространить действие льготных проездных билетов на автобусы малого класса горвласти заявили ещё в феврале этого года. Вводить льготный проезд, как уточняли тогда в мэрии, в маршрутках планируется сначала для школьников, а затем для других категорий.

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