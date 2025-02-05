Горвласти Калининграда намерены распространить льготные проездные на маршрутки

Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Администрация Калининграда планирует распространить действие льготных проездных билетов на автобусы малого класса. Вводить льготный проезд в маршрутках планируется сначала для школьников, затем для других категорий. Об этом говорится в ответе комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Анализ передвижения школьников показывает, что маршруты, обслуживаемые автобусами малого класса, также востребованы у данной категории калининградцев», — сообщили в горадминистрации.

При этом в рамках первого этапа предоставление льгот на проезд в маршрутках не рассматривается для других категорий льготников. Среди причин называются «отсутствие низкого пола, голосового информирования» для маломобильных категорий граждан; ограничения по вместительности, увеличение «переполненности» салонов, а также «„пропуска“ остановочных пунктов при полной загрузке салона». Власти считают, что это «вызовет недовольство граждан, в т.ч. льготной категории — для них это новый опыт, так как автобусы большого класса останавливаются на каждом остановочном пункте». Кроме того, как полагают горвласти, в маршрутках возможно «увеличение травмоопасности».

Ранее в комитете сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении стоимости проезда для льготных категорий граждан, поскольку последнее повышение стоимости льготного проезда было в 2014 году, «за 10 лет стоимость разовой поездки увеличилась вдвое».

Срок введения новых тарифов в мэрии на назвали.

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