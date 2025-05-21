Уклонявшийся от уплаты 4 млн долга калининградец стал фигурантом уголовного дела

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В отношении калининградца, злостно уклонявшегося от погашения крупной кредиторской задолженности, возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина заключил договор займа с юридическим лицом на 4 млн рублей. Поскольку калининградец не вернул деньги в установленные сроки, займодавец решил вопрос в свою пользу в судебном порядке. Приставы уведомили должника о решении суда и необходимости выплатить долг, но мужчина в течение полугода игнорировал их требования. За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в отношении калининградца было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ.

Если суд признает должника виновным, ему грозит наказание, начиная от штрафа двести тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

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