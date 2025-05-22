Погода в Калининградской области 22 мая

Днём в четверг, 22 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшим дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +17°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около одного метра в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +15°C. В центре региона дневная температура составит +18°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +20°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +12°C), а на востоке региона прохладнее (до +7°C). На территории всего региона пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +12,6°C, днём поднимется до +14,7°C, а вечером опустится до +10,5°C. На протяжении утра и дня прогнозируется юго-западный ветер, который вечером сменится на северо-восточный. Влажность — на уровне 72-94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о возвращении к прохладе в ближайшие дни.

«Днем в Калининграде +13...+15°C, на востоке области до +16...+20°C, в прибрежной зоне +9...+13°C, облачно с прояснениями, возможны локальные кратковременные дожди (преимущественно в центральной и восточной части области), на востоке (Черняховский, Гусевский, Озерский, Краснознаменский, Нестеровский районы) вечером возможен обложной дождь. Ветер ночью, утром и в первой половине дня южный/юго-западный, во второй половине дня и вечером переменный (преимущественно северный/северо-западный), слабый/умеренный (2-7 м/с)», — добавляют синоптики-любители.