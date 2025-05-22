С 1 июня в Зеленоградск и Светлогорск назначают дополнительные «Ласточки»

С 1 июня на Зеленоградском и Светлогорском направлениях Калининградской железной дороги назначаются дополнительные электропоезда «Ласточка». Всего в летнем графике движения будет курсировать 115 электропоездов. Информация об этом размещена на сайте КЖД.

В сообщении «Калининград — Зеленоградск» дополнительные «Ласточки» будут отправляться с Южного вокзала ежедневно в 10:40, 12:41, 16:43, 21:00 и 21:39. В обратном направлении они будут курсировать в 10:30, 11:47, 17:50, 21:55 и 22:45. По рабочим дням также назначаются поезда, курсирующие с Северного вокзала в 9:46, а с Южного — в 11:12, 13:13, 14:17, 15:14. Из Зеленоградска они будут отправляться в 12:12, 12:29, 14:13, 16:14, 16:33 и 17:18. По выходным дням дополнительный поезд с Калининграда будет курсировать в 14:16, а три «Ласточки» из Зеленоградска — в 12:31, 16:35, 17:20.

Кроме того, по выходным и праздничным дням назначаются поезда отправлением с Северного вокзала до остановочного пункта «Зеленоградск-2» в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно из «Зеленоградска-2» до Северного вокзала «Ласточки» будут курсировать в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. В пути предусмотрена одна остановка на станции «Кутузово-Новое».

В сообщении «Зеленоградск — Светлогорск» по рабочим дням начнут курсировать поезда от остановочного пункта «Зеленоградск-2» до станции «Светлогорск-2» в 14:37, а до Пионерского — в 16:49. В обратном направлении из «Светлогорска-1» поезда будут отправляться в 13:31, а из Пионерского — в 16:14.

Со станции «Светлогорск-2» дополнительные поезда будут курсировать ежедневно в 11:14 и 22:40. По рабочим дням также назначена «Ласточка», которая будет отправляться с Северного вокзала до станции «Светлогорск-1» в 12:37. По выходным дням она будет курсировать с Южного вокзала до станции «Светлогорск-2» в 21:06.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно посмотреть на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».