Горсовет планирует передать 30 квартир в собственность Зеленоградского округа

Городской совет депутатов планирует передать Зеленоградскому округу 30 квартир в двух домах, находящихся в муниципальной собственности Калининграда. Вопрос был вынесен на заседание постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности в четверг, 22 мая.

Жилые помещения находятся в посёлке Круглово на территории Зеленоградского округа. Уточняется, что они также закреплены на праве оперативного управления за детским лагерем «Бригантина».



«Поскольку имущество расположено не на территории города Калининграда, то мы не можем использовать жилые помещения для решения вопросов местоназначения, а именно обеспечения жителей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставить не можем. На сегодняшний день реализовать полномочия в организации управления сферы жилищной может непосредственно Зеленоградский район, — объяснил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский. — Мы не можем предлагать, собственно, жителям города Калининграда переехать в Круглово с целью их обеспечения жилыми помещениями. Это может сделать только Зеленоградский район».

Сейчас, по словам Радковского, большинство помещений являются не заселенными из-за отсутствия отопления. «Ряд помещений заселено. Порядка десяти человек, бывшие и нынешние сотрудники центра [„Бригантина“] проживают там», — добавил он. Кроме того, Радковский отметил, что «они [„Бригантина“], в принципе, согласны на то, что это имущество будет передано в муниципальное управление Зеленоградского округа». «Мы согласовали с администрацией Зеленоградского района, получили согласие на приёмку в собственность данного муниципального образования», — пояснил он.

Вопрос был вынесен на рассмотрение совета депутатов.