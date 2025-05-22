На содержание «Ростех Арены» в 2025 году выделили 100 млн рублей

На содержание «Ростех Арены» в 2025 году выделили 100 млн рублей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стадион «Калининград»

На содержание калининградского стадиона «Ростех Арена» в 2025 году выделили 100 млн рублей. Соответствующая информация содержится в поправках в региональный бюджет, которые приняли депутаты Законодательного собрания на 44-м заседании 22 мая.

Средства выделяются в рамках государственной программы «Физическая культура и спорт». Они будут направлены на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по содержанию и эксплуатации. В этой программе средства выделяются также и на проведение спортивных мероприятий (85 млн рублей), приобретение оборудования и спортинвентаря (2,6 млн рублей), а также на выплаты стипендий спортсменам-победителям соревнований (3 млн рублей).

О том, что бюджету Калининградской области придется выделить средства на поддержание деятельности стадиона «Ростех Арена», стало известно на прошлой неделе. «Мы рассчитывали на финансирование со стороны Ростеха, но пока это решение задерживается. Фактически региональная часть софинансирования заканчивается уже в мае. Поэтому мы обеспечиваем деятельность стадиона на начало осеннего периода. Дальше будем принимать решение с учетом позиции спонсора», — прокомментировал ситуацию министр финансов области Виктор Порембский.

Стадион в Калининграде официально открыли 12 мая 2018 года перед стартом домашнего для России Чемпионата мира. Тогда он получил одноимённое с городом название — «Калининград». Помимо четырёх матчей группового этапа Мундиаля (Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия), арена принимала матчи Лиги наций УЕФА и квалификации Евро-2020.

Так, 11 октября 2018 года сборная России здесь расписала мировую со шведами, а 9 сентября 2019 минимально обыграла национальную сборную Казахстана. Летом 2023 года стадион «Калининград» переименовали в «Ростех Арену». На данный момент он используется в качестве домашнего поля для футбольного клуба «Балтика», который по итогам сезона 2024/2025 вышла в Российскую Премьер-лигу.

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