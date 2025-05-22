В онкоцентре за год провели более 2300 операций

В течение года в онкоцентре Калининградской области пациентам было оказано более 95 тысяч медицинских услуг, среди которых 2300 — оперативные вмешательства, сообщила пресс-служба правительства области.

«Нашим пациентам доступна высокотехнологичная специализированная онкологическая помощь, за которой раньше приходилось обращаться в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году уже 104 пациента остались в регионе, мы провели им сложные оперативные вмешательства или современные схемы противоопухолевого лекарственного лечения. И это не считая лучевой терапии», — сообщил и. о. главврача онкоцентра Степан Миракян. По его словам, поликлинику в день посещают 270 пациентов. Всего же с открытия через поликлиническое звено прошло более 35 тысяч пациентов.

На сегодняшний день в центре идет процесс получения лицензий на новые виды медицинской деятельности, в планах — открытие отделения онкоурологии, дневного стационара хирургических методов лечения, изучается возможность открытия отделения реабилитации онкологических пациентов.

Напомним, онкоцентр начал принимать пациентов год назад — в конце мая 2024 года поликлиника центра начала работу в тестовом режиме.